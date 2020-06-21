سفير الكويت بأنقرة: تركيا من الدول السباقة في مكافحة كورونا

أنطاليا/ الخليج 365

قال السفير الكويتي لدى أنقرة، غسان يوسف الزواوي، الأحد، إن تركيا من الدول السباقة في التعامل مع فيروس كورونا، واتخاذ تدابير حاسمة لمكافحته.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال مشاركته في فعالية بمدينة أنطاليا (جنوب)، للتعريف بخدمات السياحة في تركيا بعد مرحلة كورونا.

وأضاف الزواوي، أنه منذ بداية رحلته من مطار أنقرة وصولا إلى مطار أنطاليا "كانت هناك خطوات إرشادية واضحة وجدية ووسائل عديدة لتوضيح الإجراءات اللازم اتباعها".

وأردف: "السلطات المسؤولة بذلت جهدا واضحا في طريقة إعلام وإرشاد المسافرين وحثهم على التقيد بمسافة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات واستخدام المعقمات".

وتابع: "مطمئن بأن هذه الإجراءات كافية وآمل أن تكون مشجعة لعودة حركة السياحة مجددا في تركيا".

وأفاد السفير الكويتي، بأنه سيحاول زيارة أنطاليا مجددا رفقة عائلته عندما يسمح له الوقت والظروف بذلك.

وحول فاعلية تدابير تركيا في مكافحة الفيروس، أوضح قائلا: "من المبكر الحكم بالنجاح في مواجهة كورونا لأي دولة وخاصة أن هنالك موجة ثانية منتظرة".

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واستطرد: "لا شك أن تركيا هي من السباقين ومن أوائل الدول التي تعاملت مع فيروس كورونا منذ بداياته واتخذت الإجراءات الحاسمة في هذا الموضوع".

وردا على سؤال فيما إذا كان يدعو مواطني بلاده لزيارة تركيا، قال الزواوي: "مما لا شك فيه أن تركيا من أول الوجهات السياحية للمواطنين الكويتين في جميع المواسم إلا أن زيارة الكويتين في هذا الموسم وفي ظل هذه الجائحة تعتمد على فتح السلطات الكويتية للمطار والسماح للمواطنين بالمغادرة".

وحول التدابير التركية ضد الفيروس، أردف الزواوي، قائلا: "مؤمن بأن السلطات التركية بذلت الجهد المطلوب، والوضع الصحي العام في تركيا لاشك بأنه يدعو للاطمئنان".

وأشاد بنظام "فيلياسيون" الذي تتبعه تركيا في التعامل مع كورونا، حيث يعتمد على تطبيق طريقة البحث عن مصدر العدوى وليس المسح الشامل المتبع في معظم الدول.

وتابع في هذا الصدد: "أرى أن نظام فيلياسيون الذي تم تطبيقه في تركيا، قد لاقى نجاحا كبيرا في تدني أعداد المصابين بشكل مبكر مقارنة مع الدول الأخرى".

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في تركيا، 186 ألفا و493، بينها 4 آلاف و927 وفاة، و158 ألفا و828 حالة شفاء.

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