كورونا.. 4 وفيات في قطر وواحدة بالإمارات

الدوحة - أبوظبي / الخليج 365

أعلنت قطر، الأحد، تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت الإمارات حالة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة القطرية بتسجيل 4 وفيات، و881 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي ألف و556 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 87 ألفا و369، بينها 98 وفاة، و68 ألفا و319 حالة تعاف.

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وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة وفاة واحدة، و392 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 661 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 44 ألفا و925، بينها 302 وفاة، و32 ألفا و415 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و950 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 467 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و762 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.