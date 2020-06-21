"الحوثي": التحالف استهدف 300 مستشفى ومرفق صحي باليمن

اليمن / الخليج 365

قالت جماعة "الحوثي"، الأحد، إن التحالف العربي استهدف 300 مستشفى ومرفق صحي باليمن، منذ بدء عملياته قبل قرابة 6 سنوات.

جاء ذلك في تصريحات وزير الصحة بحكومة الحوثيين (غير معترف بها) طه المتوكل، نقلتها قناة "المسيرة" الفضائية، الناطقة باسم الجماعة.

وأوضح المتوكل أن "نتائج تقييم المستشفيات العامة والمنشآت الطبية الخاصة، أكدت أن العدوان (التحالف العربي) استهدف أكثر من 300 مستشفى ومرفق صحي (منذ بدء عملياته)".

وأضاف أن "مئات سيارات الإسعاف لم تسلم من استهداف العدوان في جرائم مركّبة قتل خلالها المسعف والمصاب".

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واتهم المتوكل، التحالف بـ "استهداف القطاع الصحي عبر إفراغ البلد من الكوادر الطبية المؤهلة واستقطابهم للخارج".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف العربي، الذي سبق أن شدد على التزامه بالقانون الدولي الإنساني، وتجنب قصف المرافق المدنية والصحية.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي، في ظل جائحة كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.