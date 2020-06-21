القدس.. إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيات وحارسًا في المسجد الأقصى

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، 5 شابات فلسطينيات، وحارسًا في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، بحسب مركز حقوقي.



وقال مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي) في بيان مقتضب إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اعتقلت 5 شابات، وحارسًا في المسجد الأقصى من منطقة باب الرحمة، أحد أبواب المسجد".

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وقال مصدر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوكالة الخليج 365، إن المعتقلين الستة هم: آية أبو ناب، وآية معتوق، وشفاء أبو غالية، ومرام النتشة، وميار النتشة، والحارس عبد الكريم القاعود.

ولم تكشف الشرطة الإسرائيلية عن سبب اعتقال الفلسطينيين الستة.

ويقول نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 750 فلسطينيًا في مدينة القدس، بينهم أطفال ونساء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.