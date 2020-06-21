المغرب يستأنف العمل بأنشطة تجارية وسياحية والرحلات الداخلية

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365



قررت الحكومة المغربية، الأحد، استئناف الأنشطة التجارية والترفيهية والنقل العمومي بين المدن والرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة، وذلك اعتبارا من الخميس المقبل.



جاء ذلك، بحسب بيان مشترك لوزارات الداخلية والصحة والصناعة والتجارة، دعت فيه إلى "فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية، وعدم تجاوز 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية".



تأتي القرارات "لتحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية (كورونا) في المملكة، ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني".



وقررت الحكومة أيضا، استئناف العمل بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى، والأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي البصري والسينمائي، وفتح الشواطئ، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي.



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كما قررت استئناف الأنشطة السياحية الداخلية، وفتح المؤسسات السياحية، على ألا تتجاوز 50 بالمئة من طاقتها في الإيواء والإطعام.



وتستثني هذه الإجراءات، مراكش (غرب)، وطنجة والعرائش والقنيطرة (شمال).



وأبقت الحكومة على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، وتتمثل في "إغلاق المتاحف، وقاعات السينما، والمسارح، والمسابح العمومية، ومنع التجمعات مثل حفلات الزواج والأفراح، والجنائز".



وأصاب فيروس كورونا بالمملكة، حتى صباح الأحد، 9 آلاف و957 شخصا، توفي منهم 213، وتعافى 8 آلاف و249.

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