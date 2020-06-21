أونروا: كورونا انتشر في مخيمات لاجئين فلسطينيين بلبنان

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، إن فيروس كورونا "لم يعد يهدّد المخيمات في لبنان، بل أصبح داخل البعض منها".

جاء ذلك في بيان لرئيس دائرة الصحة في وكالة "أونروا"، عبدالحكيم شناعة، وصل الخليج 365 نسخة منه.

ودعا البيان، "جميع اللاجئين في المخيمات إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والحفاظ على المسافة الآمنة، والابتعاد عن الأماكن المكتظة، من منطلق الحرص على الصحة العامة وتحمل الكل لمسؤولياتهم".

وشدد على أن "الدائرة تبذل كل جهد للحفاظ على كرامة أهلنا وشعبنا وصحتهم، ولن تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على صحة اللاجئين".

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وأشار إلى أنّ "فريقًا تابعًا لوزارة الصحة سيدخل مخيمي عين الحلوة (جنوبي لبنان) والبداوي (شمالي لبنان) غدًا لإجراء فحوص PCR".

وفي وقت سابق، أجرت وزارة الصحة اللبنانية، و"أونروا"، فحوصات في مخيمات البداوي والمية مية (شمالي لبنان) وشاتيلا (غرب بيروت).

ويبلغ إجمالي إصابات كورونا بلبنان ألفاً و536؛ منها 32 وفاة، وألف و6 حالات تعاف، فيما لم تتوفر إحصائيات عن عدد الإصابات بين اللاجئين.

ويعيش نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث معطيات لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لنحو 5.4 ملايين لاجئ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.