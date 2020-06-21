كورونا.. 6 وفيات بالكويت وواحدة بالبحرين

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 6 وفيات بفيروس كورونا، فيما سجلت البحرين وفاة واحدة وتونس إصابة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بتسجيل 6 وفيات و505 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 513 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 39 ألفا و650، منها 326 وفاة، و31 ألفا و240 حالة تعاف.



وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل وفاة واحدة بالفيروس.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات بلغت 21 ألفا و331، بينها 61 وفاة، و15 ألفا و790 حالة تعاف.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة واحدة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و157، منها 50 وفاة، وألف و20 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و944 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 467 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و757 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.