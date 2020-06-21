شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: اليوم تبدأ مرحلة مهمة جدًا من مواجهة فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأحد،إن “اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية، ومن المهم جدا أن لا نندفع، وأن نكون مسؤولين وحذرين”.
جاء ذلك الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس “كورونا” في المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر «متحدث الصحة»: اليوم تبدأ مرحلة مهمة جدًا من مواجهة فيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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