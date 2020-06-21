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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 37 وفاة و3379 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 2213 حالة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، توزعت في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن “إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة ارتفع إلى 157.612 حالة”، مبينةً أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 55.215 حالة، منها 2027 حالة حرجة.
وأشارت “الصحة”، إلى أنه تم “تسجيل 37 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 1267 حالة وفاة، فميا تم تسجيل 2213 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 101.130 حالة.
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