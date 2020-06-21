سوريا: 6 إصابات جديدة ترفع اجمالي حصيلة "كورونا" الى 204

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت سوريا اليوم الأحد تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لترتفع الحصيلة الاجمالية للجائحة إلى 204 حالات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن عن وزارة الصحة القول إن الإصابات المسجلة تم رصدها في بلدة (جديدة الفضل) بمحافظة القنيطرة لحالات مخالطة مشيرة الى ان عدد حالات الشفاء بلغ 83 بينما تم تسجيل سبع حالات وفاة بالفيروس حتى الان.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات المسجلة جاءت بعد مباشرة فرق الترصد والتقصي إجراء الفحوص الطبية والمسحات للمخالطين والجوار في (جديدة الفضل) بعد تسجيل حالة وفاة لامرأة سبعينية مصابة بالفيروس كانت تعاني من أمراض القلب والضغط والسكري حيث رصدت الفرق في ثلاثة أيام إجمالي 25 إصابة لحالات مخالطة.

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وكانت وزارة الأوقاف السورية قررت تعليق الصلاة في جميع المساجد في بلدتي (جديدة عرطوز الفضل) و(جديدة عرطوز البلد) حتى إشعار آخر إثر اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا المستجد) في المنطقة.

وشهدت سوريا تسجيل أول إصابة بالفيروس لشخص قدم من خارج البلاد في 22 من مارس الماضي بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في ال29 من الشهر ذاته.