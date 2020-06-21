شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشن هجوماً عنيفاً على منافسه «بايدن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، في تولسا بولاية أوكلاهوما هجوماً عنيفاً على منافسه في الانتخابات الرئاسية المُقبلة المرشّح الديمقراطي جو بايدن، واصفاً نائب الرئيس السابق بأنّه «دمية» في يد «اليسار الراديكالي».

وفي أول مهرجان انتخابي ينظّمه مُنذ أكثر من ثلاثة أشهر حين جمّدت في الولايات المتّحدة كلّ التجمّعات بسبب تفشّي وباء كوفيد-19، قال ترامب، إنّه في أمريكا التي يريدها جو بايدن يتمتّع السارقون والأجانب المقيمون بطريقة غير شرعية بحقوق أكثر من الأمريكيين الذين يحترمون القانون، وأضاف أن منافسه الديمقراطي في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم يحقّق أي إنجاز خلال سيرته المهنية في واشنطن على مرّ نصف قرن.

وقال ترامب، إنّ بايدن لم يحقّق شيئاً أبداً، لقد كان سناتوراً، وكان نائباً للرئيس، مضيفاً: جو بايدن ليس زعيم حزبه، جو بايدن دمية في يد اليسار الراديكالي، لقد استسلم جو بايدن لعصابة الجناح اليساري، بصراحة، هل هناك أحد يعتقد فعلاً أنّه يسيطر على هؤلاء الراديكاليين المهووسين؟

وحذّر الملياردير الساعي للفوز بولاية ثانية الأمريكيين من أنّه إذا انتُخب بايدن فهو سيسلّم بلدكم لهذه العصابات، هذا أمر مؤكّد 100 في المئة، كما اتّهم الرئيس الجمهوري البالغ من العمر 74 عاماً منافسه الديمقراطي البالغ من العمر 77 عاماً بأنّه يعاني خطباً في صحّته، قائلاً: هناك خطب ما فيما يتعلّق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكّده لكم.

واتّهم ترامب بايدن بأنّه لا يفهم حتى معنى الردود التي تصدر باسمه، وقال: عندما أقرأ عبارات معقّدة للغاية ومكتوبة بكلمات منتقاة بعناية أقول جو لم يقل هذا، جو لا يفهم حتّى معنى هذا الكلام.