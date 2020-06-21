شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تشكر الإمارات على دعمها في مكافحة «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت الحكومة الكولومبية حفلاً رسمياً، تزامناً مع وصول طائرة المساعدات الثانية التي تحمل 8 أطنان من الإمدادات الطبية، التي قدمتها دولة الإمارات لدعم جهوده في احتواء انتشار فيروس «كورونا»، بحضور سالم العويس، سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا.

وقالت كلاوديا بلوم، وزيرة العلاقات الخارجية، خلال الحفل «نيابة عن إيفان دوكي، رئيس الجمهورية، تعرب كولومبيا حكومة وشعباً عن شكرها لمبادرة دولة الإمارات، التي تعكس عمق التعاون والتضامن الدوليين في أوقات الأزمات، حيث تستقبل كولومبيا التبرع الثاني الذي قدمته الإمارات، وسيكون ضرورياً للحد من انتشار الجائحة».

وأضاءت على العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين البلدين على مدار أكثر من 40 عاماً، وعلى عمق أواصر الصداقة والتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين.

فيما تقدم دانييل كينتيرو، عمدة مدينة ميديجين، بالشكر الجزيل إلى دولة الإمارات - في مداخلته عبر الاتصال المرئي - وأكد أن هذه المساعدات الطبية والغذائية ستوفر السلامة والحماية من عدوى الفيروس للآلاف من العاملين في القطاع الصحي.

وقال السفير العويس: إن وصول طائرة المساعدات الطبية والوقائية والغذائية الثانية إلى كولومبيا يعكس، بلا شك، مدى التزام الإمارات حكومة وشعباً، بالوقوف إلى جانب أبناء الشعب الكولومبي في هذه الظروف الحرجة، حيث تتضامن الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة في الأزمة التي يشهدها العالم.

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 18 طناً من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، لدعمها في مواجهة الفيروس، كما ساهمت في عودة 201 كولومبي إلى وطنهم.

حضر الحفل أدريانا ميخيا، وفرانسيسكو اتشيفيري، نائبا وزيرة العلاقات الخارجية، ومارسيلا أوردونيز، مديرة إدارة التعاون الدولي، وعدد من المسؤولين. (وام)