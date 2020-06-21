شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمننا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت المملكة العربية السعودية على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمنها، وأمن الأمة العربية بأكملها، مشددة على وقوفها إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر مساء السبت، عن تأييد المملكة لما أبداه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، أن موقف المملكة يأتي إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو/حزيران الجاري، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا.

ودعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.

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