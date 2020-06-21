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26 إصابة جديدة بكورونا في الصين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل بر الصين الرئيسي الأحد، 26 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس في 20 يونيو/حزيران الجاري، انخفاضاً من 27 حالة تم تسجيلها قبل يوم.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 22 حالة في بكين وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم، وسجلت المدينة التي يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة أول حالة في أحدث موجة في 11 يونيو/حزيران الجاري، وتم الربط بين عودة ظهور الفيروس وسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في جنوب غرب بكين.
وسجل بر الصين الرئيسي ست حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض عليها بانخفاض عن سبع حالات تم تسجيلها قبل يوم، ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة، بينما سجلت الصين حتى الآن 83378 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة في بر الصين الرئيسي في 20 يونيو/حزيران الجاري.

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