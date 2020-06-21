شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: الصين فقدت 40 جندياً في الاشتباك الحدودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير هندي، إن الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جندياً في اشتباك مع بلاده الأسبوع الماضي، على الحدود المتنازع عليها مع استمرار المواجهة بين الجارتين النوويتين الأحد.

وأضاف وزير الطرق والنقل الهندي في.كيه. سينغ خلال مقابلة بثتها قناة نيوز 24: إذا كان 20 قد استُشهدوا من جانبنا، فهناك ما لا يقل عن مثل هذه الخسائر من جانبهم، ولم يقدم سينغ، وهو قائد سابق للجيش، أي دليل لدعم تصريحاته، مشيراً إلى أن الصين دأبت على عدم تقبل سقوط أي خسائر لها في الحروب بما في ذلك خلال صراعها مع الهند عام 1962.

وقال سينغ، إن الجانب الهندي قام بتسليم الجنود الصينيين الذين ضلوا السبيل داخل الأراضي الهندية بعد المواجهة العنيفة، وتبادلت الهند والصين الاتهامات السبت، بانتهاك الحدود الفعلية المشتركة بينهما وهي منطقة أصبحت الأسبوع الماضي، مسرحاً لأعنف اشتباك بين البلدين مُنذ نصف قرن.

ولم تتحدث الصين عن أي خسائر تكبدتها جراء القتال الذي وقع في وادي جالوان المتنازع عليه في غرب الهيمالايا، وأدى لمقتل 20 جندياً هندياً وإصابة 76 على الأقل، وكانت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية في الصين قالت، إن هناك خسائر على الجانب الصيني لكنها لم تقدم تفاصيل.