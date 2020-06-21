تحليق للطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
حلّق الطيران الإسرائيلي، الأحد، فوق العاصمة اللبنانيّة بيروت على علو منخفض، وفوق قضاء المتن (شمال بيروت) على علو متوسط، وفق مصدر رسمي.
وقالت الوكالة الوطنيّة اللبنانية (رسمية)، إن "طائرات معادية حلّقت في الأجواء الجنوبيّة فوق مدن (صيدا، حاصبيا، العرقوب، مزارع شبعا والجولان المحتل) على علو منخفض".
وأضافت أن "الطائرات نفذت غارات وهمية وهي تحلق على علو منخفض فوق النبطية (جنوب)".
كذلك يحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة صور (أقصى الجنوب اللبناني) ومخيماتها على علو منخفض، دائريًّا فوق البحر وصولًا للقطاعين الغربي والأوسط.
وبحسب مراسلة الخليج 365، لا يزال الطيران الإسرائيلي يحلّق في أجواء العاصمة بيروت على علو منخفض جداً حتى الساعة (11:55 ت.غ).
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيليّة أو الجيش اللبناني حول الأمر.
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