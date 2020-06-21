"الدفاع" الجزائرية: مقتل عسكري في اشتباك مع إرهابيين

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، مقتل عسكري خلال اشتباك لفرقة من الجيش مع مجموعة إرهابية بمحافظة عين الدفلى، (غرب العاصمة).

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول، إنه "خلال عملية نصب كمين بمنطقة قعدة الحجر، ببلدية طارق بن زياد، ولاية عين الدفلى، اشتبكت فرقة للجيش الوطني الشعبي، مساء أمس مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن استشهاد العريف زناندة مصطفى".

وأوضح أن فرق الجيش المشاركة في العملية "التي ما تزال متواصلة (حتى الساعة 10.40 تغ)، اتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، قصد تطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء المجرمين".

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ووفق البيان، أكد اللواء سعيد شنقريحة قائد أركان الجيش بالإنابة، "حرص وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن".

ولم تكشف الوزارة عن هوية عناصر المجموعة وانتمائهم، لكن معلوم أن قوات الأمن الجزائرية تواجه منذ تسعينيات القرن الماضي جماعات مسلحة معارضة للنظام يتقدمها حالياً تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، لكن نشاطها انحسر إلى مناطق جبلية معزولة.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش الفرنسي، مقتل عبد الملك دروكدال قائد "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب"، في عملية شمال مالي، وهو ما أكده التنظيم في بيان لاحق.

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