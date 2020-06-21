نابلس والخليل تعيشان حظر التجول بعد انتشار فيروس كورونا

نابلس/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

شهدت مدينتا نابلس والخليل بالضفة الغربية، صباح الأحد، إغلاقا شاملا، وحظرا للتجوال، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع أعداد المصابين.

وشمل الإغلاق كافة مناحي الحياة، عدا الصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.

وتم في الأيام الماضية، تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا، كان آخرها اليوم الأحد، حيث أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، خلال مؤتمر صحفي، برام الله، تسجيل 43 إصابة جديدة، وهو ما يرفع عدد الذين أصيبوا منذ بداية الأزمة إلى 1022 شخصا، تعافى منهم 594 وتوفى 5 مصابين.

وكان محافظ نابلس (شمال الضفة الغربية) إبراهيم رمضان، قد أعلن مساء السبت، جملة من القرارات لإتاحة المجال أمام طواقم وزارة الصحة بتتبع خريطة المصابين وحصر المخالطين لهم، وذلك بعد الإعلان عن عدد من الإصابات خلال الأيام الماضية.

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وأعلن رمضان عن حظر الحركة من مساء السبت وحتى مساء غد الاثنين.

وفي الخليل، انتشرت أجهزة الأمن صباح الأحد، لتطبيق قرار الحكومة القاضي بإغلاق المدينة لخمسة أيام، للحد من انتشار الوباء.

والسبت، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، عن منع إقامة الأعراس والتجمعات وبيوت العزاء، واتخاذ تدابير أخرى مشددة للحد من انتشار الفيروس.

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