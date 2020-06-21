كورونا.. 3 وفيات بعمان و 118 إصابة بالمغرب و43 بفلسطين

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا، فيما سجل المغرب 118 إصابة وفلسطين 43.

وأفادت وزارة الصحة العمانية، بتسجيل 3 وفيات، و905 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 772 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 29 ألفا و471، منها 131 وفاة، و15 ألفا و552 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 118 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 26 مريضا.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و957، منها 213 وفاة، و8 آلاف و249 حالة تعاف.

فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، تسجيل 43 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي برام الله، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و22، منها 5 وفيات، و594 حالة تعاف.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و938 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 467 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و752 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.