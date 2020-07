أكثر من 1500 مستفيد ومستفيدة من المعسكر الصيفي الطلابي بجامعة الملك خالد

تستمر جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب في إقامة المعسكر الصيفي للطلاب والطالبات افتراضيًّا، والذي يُنفذ ضمن برامج ومبادرات مشروع “مبادرون”، الذي يضم عددًا من البرامج والفعاليات التثقيفية والترفيهية والرياضية والتربوية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالله آل عضيد أنه بلغ عدد المستفيدين من برامج المعسكر التي تقام لمدة يومين من كل أسبوع منذ انطلاقه في الـ 9 من شوال وحتى الآن 1519 مستفيدا ومستفيدة.

كما بينت وكيلة شؤون الطالبات بعمادة شؤون الطلاب الدكتورة فاطمة شعبان أن المعسكر انطلق ببرنامج “خير أمة” الذي نفذه نادي قناديل الأمل بكلية الشريعة وأصول الدين بشطر الطالبات وقدمته الدكتورة سكينة محمد عبد الحميد، وتناولت خلاله الحديث عن خيرية الأمة الإسلامية أسبابها ومظاهرها، وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

تلا ذلك برنامج “النفس المطمئنة” الذي يأتي بتنفيذ نادي صناع التميز بكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب بشطر الطالبات، وتقديم الدكتورة صباح محمد والدكتورة رحاب عمر، وتم خلاله إيضاح مفهوم التقويم الذاتي، وأهميته وأهدافه وأنواعه.

كما نفذ نادي شفاء بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير شطر الطالبات برنامج التمريض بين العلم والفن قدمته الأستاذة أبرار غروي، وأوضحت من خلاله مفهوم التمريض بين العلم والفن، وآخر المستجدات في ميدان التمريض.

وضمن برامج المعسكر الصيفي الافتراضي للطلاب والطالبات أيضًا، نفذ نادي الطب بكلية الطب بشطر الطالبات برنامج (5 minutes craft) لمدة (8) أيام بدءًا من الـ 11 حتى 25 من شهر شوال وقد تضمن البرنامج خمسة مسارات تعليمية شملت مساري تعليم الرسم وفن الكروشيه، وذلك من خلال مقاطع تعليمية للأساسيات في كل مسار، ومسار التصميم أيضًا من خلال مقاطع لتعليم التصميم على برنامج الفوتوشوب، وكذلك مساري تعليم التصوير وأفكار إعادة التدوير عبر مقاطع في المسارين، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 1259 مستفيدًا من طلاب وطالبات وأفراد المجتمع، كما سيتم السحب على جوائز مالية مقدمة من نادي الطب للطالبات للمشاركتين الحائزتين على أكبر عدد من إعادة التغريد على الوسم.

كذلك أصدر نادي مسك بكلية العلوم والآداب بخميس مشيط ضمن مبادرات وبرامج المعسكر الصيفي الافتراضي للطلاب والطالبات العدد الأول من مجلة (This is us at KKU) ضمن مشروع “مبادرون” على حساب عمادة شؤون الطلاب بتويتر، وقد تضمنت عددًا من الموضوعات التي هدفت إلى إثراء الطالبات فكريًّا وثقافيًّا، وشاركت الطالبات في إعدادها.

وفي الإطار ذاته وضمن المعسكر نفذت وكالة الجامعة لشؤون الطالبات برنامج “دفاتر ليل” الذي قدمته الأستاذة منال القحطاني بمشاركة مجموعة من طالبات الجامعات السعودية والذي شهد مشاركة عدد من طالبات الجامعات السعودية، وناقش عدة مواضيع أبرزها “الحجر وطريقة استثماره”، و”التعليم في ظل أزمة كورونا”، وكذلك تناول البرنامج موضوع “أبرز المشكلات الاجتماعية في ظل الأزمة الراهنة”، و”أبرز المشكلات النفسية وبعض الحلول المقترحة لها”، واختتم اللقاء بعرض مجموعة من قصص النجاح.

وقدمت الدكتورة فاطمة شعبان شكرها لعمادة شؤون الطلاب وجميع القائمين على تنفيذ وإقامة برامج المعسكر من مختلف جهات الجامعة، مشيرة إلى أنه تم أيضًا تنفيذ برنامج “حلقات تصحيحية للغة الإنجليزية”، بمشاركة نادي صناع التميز بكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب وقد تضمن سلسلة دورات في مهارات التواصل الشفهي قدمت خلال ثلاثة أيام بواقع 6 ساعات بإشراف الأستاذة هاجر الوادعي، وتقديم الأستاذ الدكتور علي البشير، وتناول البرنامج عددًا من المحاور أبرزها تحسين مهارات التواصل باللغة الإنجليزية، واستخدام التعابير المناسبة في المواقف المختلفة، وتجنب استخدام التعابير العامية في المواقف الرسمية، وكذلك خطوات مفهوم التواصل الفعال في اللغة الإنجليزية والخطوات المهمة في ذلك، ودور توظيف الذكاء العاطفي في التواصل باللغة الإنجليزية، إضافة إلى كيفية توظيف مهارات توظيف لغة الجسد في عملية التواصل باللغة الإنجليزية، والتركيز على شرح التعابير الإنجليزية المهمة التي يجب استخدامها في العديد من المواقف.

يذكر أن المعسكر الصيفي يضم عددًا من البرامج الهادفة التي تقام إلكترونيًّا، والتي ستستمر حتى الـ 10 من شهر ذي القعدة.