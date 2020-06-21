أبرز المباريات العالمية ليوم الأحد “21 يونيو”

يسعى ريال مدريد لإقتناص صدارة الدوري الإسباني عندمايحل ضيفاً على ريال سوسييداد في ختام الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني، وتقام في الدوري الإنجليزي 3 مباريات أهمها إيفرتون وليفربول، بينما تُلعب مباراتان في الدوري الإيطالي ، وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 21 يونيو : الدوري الإنجليزي 14:00 نيوكاسل x شيفيلد 18:15 أستون فيلا x تشيلسي 21:00 إيفرتون x ليفربول الدوري الإسباني 15:00 سيلتا فيغو x ألافيس 20:30 فالنسيا x أوساسونا 23:00 ريال سوسييداد x ريال مدريد الدوري البرتغالي 23:00 جل فيسنتي x أفيس الدوري الإيطالي 20:30 أتالانتا x ساسولو 22:45 إنتر ميلان x سامبدوريا

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