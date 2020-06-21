“الشمراني” الصراع على الأكثر خبالاً لا على الأكثر وعياً

أكد الإعلامي “أحمد الشمراني” عبر مقاله الذي نشر في صحيفة عكاظ ، أن الصراع على الأكثر خبالاً لا على الأكثر وعياً.

وأضاف أن الفضاء مفتوح، وسيد الكلام «تويتر» مفتوح، وبين الرأي والرأي الآخر يفتح الله.

وأستشهد في مقاله بتغريدة للزميل بتال القوس عام “2014” بين فيها «‏الإخوة الزملاء العاملون في الإعلام.. هم أولى الناس بالدفاع عن أدبيات الحوار.. وأبعد الناس عن انتهاكها» ، فهل ما زال يذكر الزميل بتال أسباب هذه التغريدة التي أعيدها لكم كما هي وأنا أبحث قولاً وفعلاً عن أدبيات إعلامنا الرياضي

وتطرق في مقاله لما ذكره الإعلامي ” محمد الشيخ” أن ‏للإعلام أدبيات، ومنها أدبيات الزمالة، بكل ما تحمله من قيم، وشرف مهنة، وهو أمر يدركه فقط من تعاطوا مع الإعلام كصنعة لا كتجار شنطة.”، جميل يا محمد هذا الكلام، لكن أنا وأنت يجب أن نتفق على موطن الخلل لكي نصل إلى الحلول، أما رمي الكلام على عواهنه فيظل كلاما يبدأ بنقطة وينتهي بأخرى.

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كما أضاف في مقاله ما ذكره “عبدالله بن زنان” عن أدبيات أخرى للإعلام، تتمحور في أن «أدبيات الإعلام لا تتسع أكثر لدمج كل ما يحدث في الوسط الرياضي بكلمة «ثقافة». ‏الثقافة اتجاهات وقيم وسلوكيات ومعارف لا يمكن أن يصقلها إلا العلم والحقائق، وعدوها الجهل،

وحديث الجهلة عن الثقافة أكبر من إدراكهم، ‏فقد اتفقوا للقبض على مصطلح «ثقافة» وأطلقوا سراح «المفقودات» من أموال وفكر»!

وأكد “الشمراني” أن كرة الثلج كبرت بين الإعلام والإعلام، وفي مثل هذه الحالات الصمت حكمة.