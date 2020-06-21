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مع عودة الحياة إلى طبيعتها.. استشاري يقدم 3 نصائح مهمة للوقاية من «كورونا»

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عدة نصائح مهمة مع عودة الحياة إلى طبيعتها بدءاً من اليوم بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر كاملة للحد من انتشار “كوفيد 19”.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر”: إن “أهم الخطوات التي يجب الالتزام بها التباعد على مسافة 2 متر عن أي شخص مع ارتداء الكمامة الطبية وغسل اليدين بصورة دورية”.

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