شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الصحة» للمواطنين والمقيمين قبل المؤتمر الصحفي عن مستجدات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول فيروس “كورونا” وما يتصل به، وذلك للرد عليها خلال المؤتمر الصحفي الدوري للوزارة والجهات المختصة الأخرى.

وقالت الوزارة إنه يمكن للجميع طرح أسئلتهم من خلال وسم “شارك في المؤتمر الصحفي” على موقع “تويتر”، حيث سيتم رصد الأسئلة للإجابة عنها مباشرة في المؤتمر الصحفي. الذي يعقد عند الساعة 3:35 عصراً.

ويتناول المؤتمر الصحفي اليوم الأحد عدداً من الموضوعات حول رفع منع التجول بشكل كامل، ويتحدث فيه كل من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ومتحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ومتحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني.