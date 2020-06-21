شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور توثق لحظة «كسوف الشمس» في سماء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثقت صور نشرها ناشطون ومصورون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كسوف الشمس الذي شهدته معظم مناطق المملكة صباح اليوم الأحد.

ونشرت إمارة مكة المكرمة صورًا التقطها المصور أحمد حشاد لكسوف الشمس في سماء مكة المكرمة، فيما وثق المصور مهدي السليمي بعدسته الخاصة كسوف الشمس في منطقة نجران.

كما نشر الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني مقطع فيديو يظهر بداية حدوث الكسوف، تم التقاطه بالأحساء.

ويشهد عديد من دول قارتي آسيا وإفريقيا اليوم أول كسوف حلقي للشمس في عام 2020، ويحدث الكسوف الحلقي عندما لا يكون القمر الذي يمر بين الأرض والشمس قريبًا بما فيه الكفاية من كوكبنا لحجب ضوء الشمس تماما تاركا حلقة رفيعة من الشمس مرئية.

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يذكر أن عديداً من مساجد المملكة أقامت صلاة الكسوف صباح اليوم، ففي المسجد الحرام أمّ المصلين وألقى الخطبة الشيخ فيصل غزاوي، فيما أمّ المصلين في المسجد النبوي الشيخ عبدالله البعيجان.