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تطبيق ألماني للتحذير من كورونا متوفر بأربع لغات بينها العربية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

تطبيق ألماني للتحذير من كورونا متوفر بأربع لغات بينها العربية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة البرمجة المسؤولة عن تطبيق التحذير من فيروس كورونا في ألمانيا أنه من المقرر أن يتوافر التطبيق بلغات أخرى خلال الأسابيع القادمة.

 

وقال يورجن مولر رئيس شركة "ساب " للبرمجة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: يتم التخطيط لتوفير لغات أخرى، وهي: الفرنسية والعربية والروسي.. وسيكون هناك إصدار تركي خلال أربعة أسابيع".

 

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وأعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن سعادته بأعداد تنزيل التطبيق، والتي وصلت إلى نحو 10.6 مليون حتى أمس السبت.

 

وقال شبان للصحيفة الألمانية ذاتها: "أكثر من 10 ملايين، يمكننا أن نفخر بذلك سويا.

 

تطبيق كورونا الخاص بألمانيا حظى بأعداد تنزيل تزيد على تطبيق كورونا الخاص بجميع الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي".

 

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