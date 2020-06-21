- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق ألماني للتحذير من كورونا متوفر بأربع لغات بينها العربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة البرمجة المسؤولة عن تطبيق التحذير من فيروس كورونا في ألمانيا أنه من المقرر أن يتوافر التطبيق بلغات أخرى خلال الأسابيع القادمة.
وقال يورجن مولر رئيس شركة "ساب " للبرمجة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: يتم التخطيط لتوفير لغات أخرى، وهي: الفرنسية والعربية والروسي.. وسيكون هناك إصدار تركي خلال أربعة أسابيع".
وأعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن سعادته بأعداد تنزيل التطبيق، والتي وصلت إلى نحو 10.6 مليون حتى أمس السبت.
وقال شبان للصحيفة الألمانية ذاتها: "أكثر من 10 ملايين، يمكننا أن نفخر بذلك سويا.
تطبيق كورونا الخاص بألمانيا حظى بأعداد تنزيل تزيد على تطبيق كورونا الخاص بجميع الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي".
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق ألماني للتحذير من كورونا متوفر بأربع لغات بينها العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.