«موانئ دبي» تبحث المزيد من الاستحواذات رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أن الشركة «تتحضر للأسوأ»، متوقّعاً أن تزداد عواقب تفشي فيروس كورونا المستجد في الأشهر المقبلة بينما تعاني التجارة العالمية أكبر أزماتها منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن ابن سليّم قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس: إنّ المجموعة التي تدير محطات بحرية موانئ في 54 دولة، تسعى رغم ذلك لمزيد من الاستحواذات المدرة للإيرادات.

وبحسب الرئيس التنفيذي، لم تغادر بسبب الأزمة أي شركة من أصل 8 آلاف موجودة في «المنطقة الحرة لجبل علي» (جافزا) التي ساهمت العام الماضي بـ 23% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وأقدمت المجموعة في السنوات الأخيرة على عمليات شراء واستحواذ أنفقت فيها مليارات الدولارات للحصول على أصول من عبّارات في بريطانيا وصولاً إلى محطات نقل في تشيلي.

التجارة العالمية

غير أنّ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عرقلت حركة التجارة العالمية التي تعتمد بنسبة 80% على عمليات النقل البحري، ما أدى إلى شل سلاسل الإمداد وتخفيض الواردات والصادرات العالمية بما فيها الصين أكبر مصدّر في العالم.

ويقول ابن سليّم إن جائحة كوفيد-19 تسبّبت بـ«خسائر كبيرة للتجارة العالمية»، مشيراً إلى أنّ تأثيرها تجاوز الأزمة المالية العالمية في 2007- 2008، ومشبّهاً الوضع الحالي بالدمار الذي لحق بالعالم بعد الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أنه في ذلك الوقت كان الاقتصاد العالمي منهاراً بسبب دمار المصانع والمدن والبنية التحتية الخاصة بقطاع النقل، بينما هرب الناس من المدن للنجاة بحياتهم. وقال: «اليوم، المصانع سليمة ولكن لا أحد يستطيع العمل. والشوارع خالية وآمنة ولكن لا أحد يخرج. والأسواق مليئة بكافة أنواع البضائع ولكن لا أحد يشتري».

ويرى أنّ التوقعات بالعودة إلى المستويات السابقة كانت مفرطة في التفاؤل، محذّراً في المقابل من أن العالم يواجه احتمال الوقوع في مرحلة من الركود الطويل ما لم يتم اعتماد إجراءات تحفيزية.

Advertisements

«نتحضر للأسوأ»

وكانت منظمة التجارة العالمية أعلنت في نيسان/إبريل الماضي توقعاتها بانخفاض التجارة العالمية بين 13% و32% في 2020، بينما يضر الوباء بالنشاط الاقتصادي التقليدي.

وأكد ابن سليّم أنّ التجارة التي تقوم بها مجموعته عبر 82 من الموانئ التابعة لها والمحطات والمراكز اللوجستية، تراجعت بنسبة 4% في الربع الأول.

وتابع «لكن هذا قد يكون مضللاً»، موضحاً أن الحركة التجارية في الفترة هذه تشمل الطلبات التي تم وضعها قبل الأزمة.

ويشير إلى أنه «من الآن حتى الأشهر الأربعة القادمة، ستكون هذه القضية الرئيسية.. ماذا سيحدث؟ علينا أن نرى ولكننا نتحضر للأسوأ».

ولكن على الرغم من هذه التوقعات القاتمة، أكد ابن سليّم أنّ «موانئ دبي العالمية» لم تطلب أي مساعدة مالية من الحكومة، وأنها ستقوم بجمع الديون من السوق لتمويل خطط توسّعها حال احتاجت إلى ذلك.

وتعد المجموعة والشركات التابعة لها مصدراً هاماً للنقد لاقتصاد دبي التي تملك أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج.

وفي السنوات الأخيرة، قامت «موانئ دبي العالمية» بسلسلة من عمليات الاستحواذ في إطار استراتيجيتها لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات اللوجستية عبر شبكة تضم مناطق اقتصادية ومجمعات صناعية وعميات نقل داخلي.

وأوضح «حتى خلال هذه الأزمة، إذا وجدت شيئاً مدراً للدخل ونعتقد بأنه استثمار سيعزز إيراداتنا ويحقق الربح» فإنّ المجموعة ستقدم على خطوة ما في هذا الصدد.

وذكر «نبحث عن استثمارات جاهزة لدر الإيرادات.. نحن شركة أصبحت مصدراً للإيرادات للحكومة»، مؤكداً «في نهاية المطاف، علينا أن نجني المال بشكل فوري».

اقتصاد دبي

ولم تعلن «موانئ دبي العالمية» عن أي تسريحات لموظفيها خلال الأزمة، واستبعد رئيسها التنفيذي القيام بخفض الرواتب - على عكس الكثير من الشركات الكبرى في المنطقة.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت المجموعة أنّها ستعود بالكامل إلى الملكية الخاصّة وتلغي إدراجها في بورصة ناسداك دبي، مشيرة إلى أن الطلب في السوق على العوائد القصير الأمد لا تتناسب مع استراتيجيتها الطويلة الأمد.

وتشغّل المجموعة شبكة دولية مؤلفة من 123 وحدة أعمال فيها قوة عاملة قدرها 56500 شخص. وكانت حقّقت العام الماضي ارتفاعاً في أرباحها الصافية قدره 4,6% لتصبح 1,33 مليار دولار.

وتعاملت «موانئ دبي العالمية» العام الماضي مع 71,2 مليون حاوية، ما يجعلها من بين أكبر خمس شركات في هذا المجال العالم. وتعامل ميناء جبل علي في دبي مع 14,1 مليون حاوية حيث لا يزال من بين العشر الأكبر على مستوى العالم.