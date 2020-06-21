الشعـراء يربحـون فـي زمـن «كـورونـا»

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فرضت العزلة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا على المبدعين، وسائل وأدوات جديدة للتواصل مع جمهورهم. وفي الإمارات انتظمت الساحة الثقافية في عدد من الأمسيات الشعرية التي أقيمت على منصات افتراضية، من أجل خلق حالة تواصل مختلفة تُراعي مسألة التباعد الاجتماعي، ولكن هل يحس الشعراء، وهم يُلقون نصوصهم وقصائدهم عن بعد، بالشعور ذاته وهم يُلقونها مباشرة وسط جمهورهم؟، ألا يؤثر ذلك في قضية التواصل الشخصي من حيث التفاعل والانفعال وقراءة لغة الوجوه؟

ألا يفتقد الشعراء لحظاتهم الحميمة وسط جمهورهم؟. هذه الأسئلة وضعتها ”الخليج 365” أمام عدد من شعراء الإمارات فتباينت إجاباتهم، ما بين متحفظ يأخذه الحنين لساعات اللقاء، ومتحمس يريد للتطور أن يقول كلمته، فيما اقترح آخرون طريقاً آخر يجمع بين القديم والجديد.

الشاعرة الهنوف محمد رئيسة مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، نائبة الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب، بدت متحيزة للقاءات الشعراء المباشرة مع الجمهور، وذكرت أن الشاعر يحب التواصل في الأمسيات الواقعية المباشرة؛ لأنه في تلك اللحظة يقرأ شيئين: قصائده، واللغة التعبيرية التي تصدر عن وجوه المتلقين، حيث يستطيع الشاعر ساعتها أن يُقيِّم مدى رضى أو سخط الجمهور تجاه ما يُلقيه من نصوص، وبالتالي يساعده هذا على اتخاذ قرار أن يغير من وتيرته أو طريقته أو نصه، بحيث ينال رضى المتابعين، فقراءة لغة الجسد مسألة مهمة. أما عبر المنصات الافتراضية، فربما يكون إلقاء الشاعر جميلاً، لكنه يفتقد التواصل البصري، وعدد المتابعين قد يكون كبيراً بحيث لا يتمكن الشاعر من قراءة الوجوه، ولا يتمكن من عملية تقييم ردود أفعال الجمهور تجاه نصوصه.

ولفتت الهنوف إلى قضية مهمة تتمثل في المشاكل التي تحول دون وصول الرسالة إلى المتلقي أو تُشوِّشها، مثل المشاكل التقنية، مما يفقد اللقاء حيويته، كما أن التواصل بين الشاعر والمتلقي عبر المنصات الافتراضية تنقصه الحميمية.

وتقترح الهنوف أن يستمر العمل بالوسيلتين التقليدية والجديدة معاً، عقب انتهاء العزلة، بحيث يكون هناك حضور في مكان الأمسية الواقعي، وآخر يتابع عبر المنصات الافتراضية، مما يساعد على ألق الحالة الشعرية، ويزيد من عدد المتابعين.

طقس مهم

ويؤكد الشاعر أحمد المطروشي، أن لقاء الشاعر بالجمهور هو في حد ذاته طقس مهم من طقوس الشعر، فالاتصال المباشر أكثر حيوية. والشاعر يتفرس وجوه جمهوره من دون حواجز، كما أن الأمسيات المباشرة تخلق نقاشات على هامش الأمسية مع الجمهور والزملاء من الشعراء في أجواء من الألفة، فالإنسان بطبعه كائن اجتماعي يحب أن يلتقي مباشرة بالآخرين، ويتنقل من مكان إلى آخر، وهذه المنصات نتجت عن واقع محدد، وهي الظروف التي يمر بها العالم الآن، وربما سينتهي العمل بها مع انتهاء أسبابها.

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غير أن المطروشي يرى أن هذه الطريقة في التواصل المفروضة على الشاعر والمتلقي، تؤكد مقدرة الشعر على الوصول إلى الجمهور بأي وسيلة، وبالتالي، فإن المنتصر هو استمرار الشعر ورسالته الجمالية، كما أن تجربة المنصات منحت زخماً للمشهد الثقافي وحركت الراكد.

فوائد عديدة

أما الشاعر حسن النجار فيأخذ الحديث إلى وجهة أخرى، نكتشف من خلالها محاسن المنصات الافتراضية وأهميتها العملية، فهي بحسب رأيه سهلت عملية التواصل، وكان من المفترض العمل بها قبل جائحة كورونا، ومن أهم فوائدها أنها توفر الخيارات أمام المتلقي، فهو ينتقي الأمسية الشعرية أو الإبداعية من مختلف أنحاء العالم، وهي تضع المتلقي في حالة عالمية لا تعترف بالحدود، وبالتالي تُكسب الشاعر مزيداً من الجمهور، كما أنه يستطيع أن يجري حوارات مع شعراء ومبدعين من بلدان مختلفة.

ويرى النجار أيضاً أن الأمسيات الثقافية أضافت محتوى متميزاً وراقياً إلى الوسائط الجديدة، وهذا من شأنه أن يسهم في رفع المستوى والذائقة الجمالية عند جمهور المتلقين في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وتلك الوسائط ستحفظ المحتوى بحيث يعود إليه المتلقي في أي وقت، وبالتالي فإن استمرار العمل بالمنصات الافتراضية عقب انتهاء الجائحة، وعودة الحياة الطبيعية سيكون مهماً، لفوائدها الجمة، فمثلما هناك تعليم عن بعد، يجب أن يكون هناك أيضاً إبداع وأمسيات أدبية عن بُعد.

أسئلة لافتة

أما الشاعرة شيخة المطيري فأكدت أن لجوء الشعراء إلى التواصل عبر المنصات الافتراضية مع جمهورهم، هو مسألة فرضتها ظروف العزلة الراهنة، والواقع أن كثيراً من المبدعين والشعراء وأولئك الذين اعتادوا حضور الفعاليات والأمسيات، قد سألوا عن وضع النشاط الثقافي وبدؤوا التفكير في إقامة الفعاليات الافتراضية وتسخير المنصات الإلكترونية للتفاعل، وفي هذا العالم الافتراضي كان للشعر نصيب وللأمسيات الشعرية حضور، ولكن هذا الحضور كان مسوّراً بالأسئلة: كيف ستبدو الأمسيات؟، وكيف سيتفاعل معها الجمهور؟، وكيف يتواصل الشاعر بصرياً مع جمهوره؟.

لقد كانت تجربة مختلفة يُقبل عليها الشعراء والجمهور معاً، وبالتالي كان هناك كثير من المشاعر والرؤى المتناقضة تجاه هذه الواقع الجديد، ولكن التجربة كسرت حدود التوقعات وتوالت الأمسيات والمهرجانات، وكان من أجمل ما فيها تخطي حاجز المكان، ولعل الشعراء في الظروف العادية لن يُجدوا فرصة تجمعهم في لقاء مثل هذا، إضافة إلى تعدد شرائح الجمهور.

وذكرت المطيري أن التحدي كان يكمن في مدى تفاعل الشاعر مع جمهوره، كما كان يحدث في اللقاء المباشر، ولكن أيضاً بالممارسة بدأ الشعراء يشعرون بالحماس ذاته في الإلقاء، وقد تنبهت إدارة الأمسيات للجانب التقني لتجنب وقوع أي انقطاع في الأمسية، فهذه التجربة جعلت الشعراء والمتلقين يُقبلون على الأمسيات الشعرية ومعايشتها وهم في منازلهم دون مراقبة الوقت والازدحام. وبالطبع، فإن الشاعر يفتقد إلى اللقاء المباشر مع جمهوره، ولكنه يكتشف في الوقت ذاته عوالم افتراضية لم يجربها من قبل.