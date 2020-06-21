«دبي للثقافة» تعزز مبادرة «#لنبدع_معاً» بحملات جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

انطلاقاً من النجاح الذي حققته حملة «لنبدع_معاً» التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي«دبي للثقافة»عبر منصاتها الرقمية في استقطاب نتاجات إبداعية مميزة من جميع أنحاء الإمارات، أقامت الهيئة تعاوناً مع«آرت بينتينج لاب»لدعم المبادرة التي أطلقها تحت عنوان #UnitedArtEmirates لتوحيد وإلهام وتشجيع المواهب في مجتمع الإمارات. وعبر هذا التعاون ستوفر«دبي للثقافة» مجموعة مختارة من الأعمال الإبداعية المشاركة في حملة«لنبدع_معاً»إلى«آرت بينتينج لاب» لتحويلها إلى جداريات نابضة بروح الإبداع التي أنتجتها أنامل مبدعي الإمارات، مشكِّلةً سجلاً يوثق مرحلةً صعبة أسهموا خلالها ببث الإيجابية والتفاؤل بين أفراد المجتمع.

وأواخر مارس 2020، أطلقت الهيئة حملة #لنبدع_معاً على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها بتوجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة، بعد رسالة التفاؤل والأمل التي وجهتها إلى المبدعين والمبتكرين والفنانين والعاملين وكافة الأطراف الفاعلة في القطاع الإبداعي والثقافي. وأتت هذه الحملة بهدف تشجيع كافة أفراد المجتمع لعرض إبداعاتهم، كل في اختصاصه، أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم. وتناغماً مع الهدف العام لحملة #UnitedArtEmirates، فإن دبي للثقافة تسعى من خلال هذا التعاون إلى تحفيز المواهب المحلية المبدعة من شتى الجنسيات والثقافات لتقديم نتاجات ثقافية إبداعية تسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع القطاع الثقافي وبناء على هذا التعاون، سيكون الموعد النهائي لتقديم المشاركات في مبادرة #UnitedArtEmirates حتى 30 يونيو الجاري. ويعتزم الاستوديو تحويل الأعمال الفنية التي أنتجها فنانون وهواة خلال فترة الإغلاق إلى عدد من الجداريات الفنية الكبيرة في مختلف أرجاء الإمارات، حيث يعمل 15 فناناً على تجهيز هذه الجداريات قبل نهاية العام. وفي المرحلة الأولى من هذا المشروع، سيتم تنفيذ الجداريات في دبي.

وفي تعليق على الخطوة، قالت شيماء السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي من دبي للثقافة:بعد نجاح المرحلة الأولى من حملة #لنبدع_معاً، عقدنا شراكة مع آرت بينتنج لاب لدعم مبادرة #UnitedArtEmirates، ونهدف من تعاوننا هذا إلى تسليط الضوء على الأعمال الفنية التي ينتجها الفنانون في هذه المرحلة، والتي تعكس العزيمة الصلبة والإرادة القوية التي يتحلون بها، وقدرتهم على الفعل والإبداع في أي ظرف.

وأضافت، عبر تقديم أعمال إبداعية مختارة من بين الأعمال التي شاركت في حملة #لنبدع_معاً، ليتم تضمينها في الجداريات التي يخطط استوديو «آرت بينتنج لاب» إلى تنفيذها، سنتيح أمام المبدعين الذين أنتجوها متحفاً مفتوحاً لعرض نتاجاتهم الإبداعية، راسمين معاً مشهداً وضاءً لعالمنا. وسيبدأ إنتاج تلك الجداريات من دبي.

في تعليق له، قال كورتيناي أونيل، من«آرت بينتنج لاب»:كانت الاستجابة التي تلقيناها من الجمهور هائلة، والآن، بدعم من دبي للثقافة، نحن ندخل إلى مرحلة جديدة ومثيرة من شأنها أن تعزز أهمية الفن في حياة الناس.

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الجدير بالذكر أن دبي للثقافة تعمل على إقامة شراكات مع العديد من الشركات الخاصة لدعم المبادرات الإبداعية، وتزويدها بمنصة مبتكرة لعرض إنتاجاتها الإبداعية والتفاعل مع المجتمع على مستوى الإمارات.

.. ومكانة الموسيقى الإماراتية