شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تعزز مبادرة «#لنبدع_معاً» بحملات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج
انطلاقاً من النجاح الذي حققته حملة «لنبدع_معاً» التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي«دبي للثقافة»عبر منصاتها الرقمية في استقطاب نتاجات إبداعية مميزة من جميع أنحاء الإمارات، أقامت الهيئة تعاوناً مع«آرت بينتينج لاب»لدعم المبادرة التي أطلقها تحت عنوان #UnitedArtEmirates لتوحيد وإلهام وتشجيع المواهب في مجتمع الإمارات. وعبر هذا التعاون ستوفر«دبي للثقافة» مجموعة مختارة من الأعمال الإبداعية المشاركة في حملة«لنبدع_معاً»إلى«آرت بينتينج لاب» لتحويلها إلى جداريات نابضة بروح الإبداع التي أنتجتها أنامل مبدعي الإمارات، مشكِّلةً سجلاً يوثق مرحلةً صعبة أسهموا خلالها ببث الإيجابية والتفاؤل بين أفراد المجتمع.
وأواخر مارس 2020، أطلقت الهيئة حملة #لنبدع_معاً على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها بتوجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة، بعد رسالة التفاؤل والأمل التي وجهتها إلى المبدعين والمبتكرين والفنانين والعاملين وكافة الأطراف الفاعلة في القطاع الإبداعي والثقافي. وأتت هذه الحملة بهدف تشجيع كافة أفراد المجتمع لعرض إبداعاتهم، كل في اختصاصه، أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم. وتناغماً مع الهدف العام لحملة #UnitedArtEmirates، فإن دبي للثقافة تسعى من خلال هذا التعاون إلى تحفيز المواهب المحلية المبدعة من شتى الجنسيات والثقافات لتقديم نتاجات ثقافية إبداعية تسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع القطاع الثقافي وبناء على هذا التعاون، سيكون الموعد النهائي لتقديم المشاركات في مبادرة #UnitedArtEmirates حتى 30 يونيو الجاري. ويعتزم الاستوديو تحويل الأعمال الفنية التي أنتجها فنانون وهواة خلال فترة الإغلاق إلى عدد من الجداريات الفنية الكبيرة في مختلف أرجاء الإمارات، حيث يعمل 15 فناناً على تجهيز هذه الجداريات قبل نهاية العام. وفي المرحلة الأولى من هذا المشروع، سيتم تنفيذ الجداريات في دبي.
وفي تعليق على الخطوة، قالت شيماء السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي من دبي للثقافة:بعد نجاح المرحلة الأولى من حملة #لنبدع_معاً، عقدنا شراكة مع آرت بينتنج لاب لدعم مبادرة #UnitedArtEmirates، ونهدف من تعاوننا هذا إلى تسليط الضوء على الأعمال الفنية التي ينتجها الفنانون في هذه المرحلة، والتي تعكس العزيمة الصلبة والإرادة القوية التي يتحلون بها، وقدرتهم على الفعل والإبداع في أي ظرف.
وأضافت، عبر تقديم أعمال إبداعية مختارة من بين الأعمال التي شاركت في حملة #لنبدع_معاً، ليتم تضمينها في الجداريات التي يخطط استوديو «آرت بينتنج لاب» إلى تنفيذها، سنتيح أمام المبدعين الذين أنتجوها متحفاً مفتوحاً لعرض نتاجاتهم الإبداعية، راسمين معاً مشهداً وضاءً لعالمنا. وسيبدأ إنتاج تلك الجداريات من دبي.
في تعليق له، قال كورتيناي أونيل، من«آرت بينتنج لاب»:كانت الاستجابة التي تلقيناها من الجمهور هائلة، والآن، بدعم من دبي للثقافة، نحن ندخل إلى مرحلة جديدة ومثيرة من شأنها أن تعزز أهمية الفن في حياة الناس.
الجدير بالذكر أن دبي للثقافة تعمل على إقامة شراكات مع العديد من الشركات الخاصة لدعم المبادرات الإبداعية، وتزويدها بمنصة مبتكرة لعرض إنتاجاتها الإبداعية والتفاعل مع المجتمع على مستوى الإمارات.
.. ومكانة الموسيقى الإماراتية
أكدت هيئة الثقافة والفنون في دبي حرصها على تعزيز مكانة الفنون الموسيقية الإماراتية، وترسيخ وجودها على الساحتين المحلية والعالمية.
وقالت فاطمة الجلاف مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في الهيئة في تصريح؛ بمناسبة «اليوم العالمي للموسيقى» الذي يصادف 21 يونيو/حزيران من كل عام: نلتزم دوماً بتشجيع وتقدير المواهب الموسيقية الشابة والمحترفة، ونستضيف الفرق والمواهب الموسيقية من مختلف أنحاء العالم؛ للمشاركة في المهرجانات والمناسبات الفنية التي ننظمها مثل: فعالية «الفنون الموسيقية الاستعراضية» في مطار دبي و«موسم دبي الفني» و«ليالي حتا الثقافية» و«أيام الشندغة» وغيرها الكثير من الفعاليات التي نحرص عبرها على فتح نافذة للفنون الموسيقية من شتى أنحاء العالم.
وشددت على الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة للموسيقى، والجهود الحثيثة التي تبذلها؛ دعماً للمواهب في هذا المجال الفني والنهوض بهم؛ من خلال برامج تدريبية كبرنامج دبي للفنون الأدائية.
وأكدت أن هذه المناسبة فرصة لإبراز مختلف الألوان الموسيقية المحلية والدولية؛ بهدف الارتقاء بالذوق الفني والثقافي للجمهور وتوفير مناخ من التواصل الفني وتبادل الأفكار وترك بصمة لدى زوار دبي، ونشر السعادة في أرجاء الإمارات.
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