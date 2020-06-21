دولة خليجية تستعد للتعاون مع روسيا للاستفادة من عقار "أفيفافير"

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية، اليوم الأحد، عن سفير المملكة لدى روسيا أحمد الساعاتي، قوله "توجد خطة للتعاون مع الجانب الروسي فيما يتعلق بالاستفادة من العقار الروسي لمعالجة حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

وقال الساعاتي، ردا على سؤال حول العقار الروسي الذي كشف الفريق الوطني البحريني عن الاتجاه لاستيراده، "شكل هذا أحد الأخبار المفرحة هنا في روسيا، وهناك بالفعل خطة للتعاون مع الجانب الروسي في هذا المجال، لاسيما بعد التقارير التي تؤكد أن العلاج قد أثبت فعاليته في المراحل الأولى من الإصابة".

وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي أكد، في مؤتمر صحافي الجمعة الماضية، أن العلاج الروسي "أفيفافير" ضد وباء "كوفيد 19" بدأ تصنيعه في العراق، وسيتوفر في المؤسسات الصحية نهاية الأسبوع المقبل.

وقال التميمي: "العلاج الروسي بدأ تصنيعه في العراق بعد أن أقرته اللجان العلمية، وسيتوفر في المؤسسات الصحية نهاية الأسبوع المقبل .. وإذا تم إنتاج هذا العلاج فعلياً فسيكون العراق أول المستوردين له".

ويعتبر "أفيفافير" أول عقار روسي لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، وتم تطويره بإشراف مشترك من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي و"خيمرار" (الشركة الروسية لصناعة الأدوية).