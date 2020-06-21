السعودية تطلق صندوقا للتنمية السياحية بـ 4 مليارات دولار

أوضحت الوزارة في بيان أن الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي السياق نفسه، قال أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، الخميس الماضي، إن عودة القطاع السياحي في السعودية للعمل ستكون بنهاية شهر شوال الجاري (21 يونيو/حزيران) الجاري.

وأشار في تصريحات لقناة العربية السعودية إلى أن "ذلك يأتي أسوة بالدول التي أعادت تشغيل القطاعات السياحية بعد الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد".

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وأوضح الوزير: "بدأنا نشاهد مؤشرات لبعض دول العالم التي بدأت تعيد العمل السياحي، والسعودية سوف تستأنف ذلك في نهاية شوال الجاري، ما عدا مكة المكرمة".

وأكد الوزير على "جهوزية الوزارة لإطلاق برنامج ثري للسياحة الداخلية في الصيف، ولاسيما أن 80% من المواطنين يرغبون في السياحة الداخلية، وستجهز الوزارة كثيرًا من البرامج التي سيتم إطلاقها إذا تم الاتفاق مع وزارة الصحة".

ولفت الوزير إلى أن "أكثر من 80 مليون موظف بالقطاع السياحي العربي، أو جزءًا منهم، معرضون لفقد وظائفهم من جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا العالمية".