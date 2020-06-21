مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يلتئم لبحث أزمة طارئة

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم الأحد، بأن مائير بن شبات سيجتمع اليوم الأحد بالمديرين العامين لوزارات الصحة والدفاع والمالية والاقتصاد إلى جانب جهات أخرى، وبأنه من المقرر أن يعود المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا إلى الاجتماع غدا.

وأكدت القناة الإسرائيلية "مكان" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يفكر في إعادة استخدام وسائل تكنولوجية عدة لمراقبة المرضى، في ظل تصاعد المنحنى الوبائي للفيروس في البلاد.

وأوضحت القناة أنه تم إعادة فتح أقسام كورونا في مستشفيات عدة في البلاد. ومن المقرر أن يتخذ مستشفى شيبا في تل هشومير بمدينة تل أبيب خطوة مماثلة خلال اليومين المقبلين.

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وقد أشارت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى تسجيل 294 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل العدد الإجمالي لحاملي الفيروس التاجي إلى 20,633 .

ويبلغ عدد المرضى 4,668 توصف حالة 40 منهم بالخطيرة. ويخضع 27 منهم للتخدير والتنفس الاصطناعي. وسجلت في البلاد حتى الآن 305 حالات وفاة بكورونا. فيما تماثل للشفاء 15,659.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 8.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 460 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.