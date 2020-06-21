العراق: أولويات السياسة الخارجية توسيع التعاون مع دول الخليج

وقال حسين، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أكدت أن من أولويات السياسة الخارجية العراقية توسيع التعاون مع دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بالأخص الاقتصادية والأمنية".

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن "سياسة بلاده مبنية على اعتماد لغة الحوار والتفاهم لبناء علاقات متوازنة تخدم المصالح المشتركة".

​وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، سلم مؤخرا رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موجهة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقالت السفارة العراقية في الرياض، في بيان، إن "وزير المالية وزير النفط بالوكالة قد وصل إلى الرياض مبعوثا من رئيس الوزراء، وكان في استقباله محمد عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي، وماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي وزير التجارة السعودي رئيس الجانب السعودي في المجلس التنسيقي العراقي - السعودي، وعبدالرحمن الحربي رئيس الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والسفير العراقي لدى السعودية قحطان طه خلف".

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أن لدى العراق والكويت فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية، ومعالجة ملف الحدود بالطريقة التي يتم من خلالها التحرر من مخاوف الماضي.