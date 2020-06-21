"لن نتهاون"... تصريحات مصرية جديدة عن ليبيا غداة خطاب السيسي

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E،: "خطاب الرئيس حديث مباشر يخاطب الشعب المصري والأشقاء في ليبيا بوضوح بأن استقرار ليبيا من خلال المبادرة".

وتابع قائلا: "مصر دائما لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن واستقرار ليبيا والوقوف أمام أطماع الدول الاستعمارية وأطماعها في الاستحواذ على المقدرات الليبية".

وواصل وزير الخارجية قائلا: "مصر والرئيس السيسي بذل كل الجهد للحفاظ على المقدرات الليبية وآخرها إعلان القاهرة وهي لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات التي تحافظ على ليبيا في مواجهة الأطماع الخارجية".

Advertisements

​وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد أمس السبت، عناصر المنطقة العسكرية الغربية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

وقال السيسي إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، موضحا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي". وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، مضيفا أنه "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، وبأن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".