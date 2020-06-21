وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E،: "خطاب الرئيس حديث مباشر يخاطب الشعب المصري والأشقاء في ليبيا بوضوح بأن استقرار ليبيا من خلال المبادرة".
وتابع قائلا: "مصر دائما لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن واستقرار ليبيا والوقوف أمام أطماع الدول الاستعمارية وأطماعها في الاستحواذ على المقدرات الليبية".
وواصل وزير الخارجية قائلا: "مصر والرئيس السيسي بذل كل الجهد للحفاظ على المقدرات الليبية وآخرها إعلان القاهرة وهي لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات التي تحافظ على ليبيا في مواجهة الأطماع الخارجية".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد أمس السبت، عناصر المنطقة العسكرية الغربية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.
وقال السيسي إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، موضحا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي". وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، مضيفا أنه "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، وبأن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".
كانت هذه تفاصيل خبر "لن نتهاون"... تصريحات مصرية جديدة عن ليبيا غداة خطاب السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.