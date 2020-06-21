السودان.. وصول طائرة تحمل 120 عالقا من مصر

الخرطوم/بهرام عبد المنعم/الخليج 365

وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، طائرة تحمل على متنها 120 سودانيا من العالقين في مصر، على خلفية فيروس كورونا.

وكان في استقبال العائدين بمطار الخرطوم، مسؤولون سودانيون، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ومن المقرر أن تجلي السلطات السودانية 1500 من مواطنيها العالقين حول العالم على مدار اليوم الأحد، وذلك من إجمالي نحو 10 آلاف، على أن تستمر عمليات الإجلاء خلال الأيام المقبلة.

ووفق الوكالة، أعلنت عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية، هبة محمد علي، عن بدء إجلاء 1500 شخص من العالقين السودانيين حول العالم على مدار اليوم الأحد، بوصول طائرة الخطوط الجوية السودانية، إلى مطار الخرطوم قادمة من القاهرة، وهي تحمل 120 شخصا، على أن تستمر الرحلات تباعا حتى لما بعد منتصف الليل.

من جهته، قال رئيس نادي رجال الأعمال (المنظم لعملية الإجلاء والعودة)، زاهر صديق، وعضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية، إن "جميع الركاب سيخضعون للفحص الطبي بمطار الخرطوم، وسيسمح لهم بالذهاب إلى ذويهم ، ماعدا المشتبه بهم والمصابين بفيروس كورونا، سيتم حجزهم بعنابر العزل".

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والثلاثاء، نظمت أسر سودانية، وقفة احتجاجية، بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بإجلاء أبنائها العالقين بالخارج، بسبب كورونا.

والأسبوع الماضي، وصلت أول رحلة للسودانيين العالقين بالخارج، قادمة من الأردن، تحمل 36 شخصا.

وتقدر السلطات السودانية عدد مواطنيها العالقين حول العالم على خلفية كورونا بأكثر من 10 آلاف، بحسب إحصائية أشار إليها وزير الصحة السوداني، أكرم على التوم، في مايو/آيار الماضي.

وكانت الحكومة السودانية، أعلنت تمديد إغلاق المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى 28 يونيو/ حزيران الجاري.

ويبلغ إجمالي إصابات كورونا في السودان 8 آلاف و580 حالة، منها 521 وفاة و3 آلاف و325 حالة تعافٍ.

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