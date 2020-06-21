وفاة نجم الكرة العراقي السابق أحمد راضي بكورونا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر طبي عراقي، الأحد، بوفاة نجم الكرة السابق أحمد راضي (56 عاما)، جراء تدهور صحته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر، وهو من دائرة صحة بغداد الحكومية، للأناضول، إن "راضي توفي فجر الأحد، جراء ضيق التنفس متأثرا بإصابته بكورونا".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول التصريح للإعلام، أن راضي فارق الحياة وهو على جهاز التنفس الاصطناعي.

وكان من المقرر نقل راضي الأحد إلى الأردن حيث تقيم عائلته، لاستكمال العلاج من كورونا، بعد أن ساءت صحته.

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وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، أظهرت نتائج التحاليل إصابة راضي بكورونا.

ويعد راضي، المولود عام 1964، من أساطير الكرة العراقية، وصاحب هدف بلاده الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم، في مرمى بلجيكا بمونديال المكسيك 1986.

ومن أهم إنجازاته الرياضية الفوز ببطولة الدوري المحلي 5 مرات، وكأس العراق 7 مرات، وبطولة "أم المعارك" مرة واحدة 1991، ودوري أبطال العرب 3 مرات، ووصيف أبطال آسيا 1988.

كما دخل راضي المجال السياسي في العراق، حيث أصبح عضوا في مجلس النواب عام 2008، وكان عضوا في لجنة الشباب والرياضة لمدة 4 سنوات.

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