شاهد .. تأدية أول صلاة فجر في مكة بعد رفع الإيقاف

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أدى جموع من المصلين بجوامع ومساجد مكة المكرمة صلاة فجر اليوم (الأحد)، وذلك في أول صلاة جماعة بعد الإغلاق؛ جراء إجراءات الحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، أداء صلاة الفجر في بعض جوامع مكة بحضور كثيف من المصلين الذين حرصوا على الحضور منذ اللحظات الأولى لفتح أبواب الجوامع , ملتزمين بالإجراءات الوقائية والإحترازية.
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