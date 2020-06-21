إعتباراً من اليوم .. عودة الحياة لطبيعتها في المملكة

عادت اليوم (الأحد) الحياة لطبيعتها في المملكة، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من بدء إجراءات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ومع عودة الحياة لطبيعتها، وفي ظل الإقبال المتوقع من المواطنين والمقيمين على الأسواق والمقاصد المختلفة، حثت وزارة الصحة الجميع على تحميل تطبيق تباعد، الذي يقوم بإشعار مستخدميه حال مخالطتهم لمُصابين بفيروس كورونا.

ومن أبرز مظاهر الحياة التي ستعود لطبيعتها اعتبارًا من اليوم:

– رفع منع التجول الجزئي، ليسمح بتجول المواطنين والمقيمين على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات ومنع التجمعات التي يتجاوز عددها 50 شخصًا.

– رفع العزل عن مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة والسماح بإقامة صلوات الجمعة والجماعة فيهما.

– عودة معظم الموظفين إلى أعمالهم في القطاعين العام والخاص، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل إلى ما لا يزيد على 75% في جميع مدن ومحافظات المملكة.

– السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

– يشمل قرار عودة الأنشطة الاقتصادية الصالات والمراكز الرياضية الخاصة.

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– كما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

– إعادة فتح دور السينما وفق الإجراءات الوقائية.

– فتح المرافق، مثل المصليات ودورات المياه والألعاب في المولات التجارية، وعودة خدمة صف السيارات، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.

– فتح المطاعم داخل المولات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

– فتح غرف الألعاب في المولات والمراكز التجارية مع تطبيق البروتوكولات الوقائية.

– السماح لمَن هم دون 15 عامًا بدخول المحلات والمراكز التجارية.

في المقابل لا يزال استمرار تعليق بعض الأنشطة والخدمات؛ حيث لا يزال تعليق العمرة والزيارة والرحلات الدولية مستمرًا حتى إشعار آخر، إلى جانب استمرار منع تقديم المعسل والشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم كإجراء احترازي حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.