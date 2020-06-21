شاهد .. أداء صلاة الكسوف في المسجد الحرام

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أدى المصلون بالمسجد الحرام اليوم (الأحد) صلاة كسوف الشمس، حيث أمَّ المصلين لها إمام الحرم الشيخ فيصل بن جميل غزاوي.
وأظهر مقطع فيديو التزام المصلين بالحرم المكي بالتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس “كورونا”.
وشهدت المملكة اليوم أول كسوف حلقي للشمس هذا العام، حيث تمكن رؤيته في شريط ضيق أقصى جنوب وجنوب شرق المملكة واليمن وسلطنة عُمان في حين يشاهد جزئياً بنسب متفاوتة في مساحات واسعة من الوطن العربي.
يذكر أن صلاة الكسوف هي سنة نبوية مؤكدة، وهي تؤدى ركعتين؛ في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان.
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