شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «أبل» تعتزم إضافة خاصية استخدام هاتف «أيفون» كمفتاح سيارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أشارت بوابة التقنيات “ماك آند آي” الألمانية إلى أن شركة أبل على وشك إطلاق الوظيفة، التي طال انتظارها، والتي تتيح إمكانية استعمال الهاتف الذكي “أيفون” كمفتاح سيارة رقمي مستقبلاً.

وأشار موقع “آيفون-تيكر.دي” الألماني إلى فقرة جديدة في بيان الخصوصية وحماية البيانات تنص على أن تطبيق محفظة أبل Wallet يتيح إمكانية “إضافة ومشاركة مفاتيح السيارة لمركبات معينة”.

وتوفر شركتا بي إم دبليو وأودي لعملائهما إمكانية تخزين مفتاح السيارة الرقمي على هواتفهم الذكية، ومع ذلك يقتصر دعم هذه الوظيفة على أجهزة أندرويد فقط، والآن يمكن لتطبيق محفظة أبل Wallet إدارة مفاتيح السيارة الرقمية، ومن المتوقع أن تكون شركة بي إم دبليو أول شريك لشركة أبل.

Advertisements

وأشارت بوابة التقنيات “ماك آند آي” إلى توافر واجهة «CarKey» لتبادل البيانات مع نظام أبل للأجهزة الجوالة منذ الإصدار “آي أو إس 13.4”.

وبحسب بيان الخصوصية وحماية البيانات فإنه يمكن إعداد الوظيفة عن طريق تطبيق الشركة المنتجة للسيارة أو عن طريق أحد الأكواد، الذي يعمل على اقتران الهاتف الذكي بالسيارة.

وعلى غرار ما يحدث عند إعداد بطاقات الائتمان يتم نقل “توكن التشغيل” مع معلومات حول معرف أبل Apple ID وكذلك الموقع الحالي للمستخدم، عندما تكون خدمات الموقع فعالة، إلى شركة أبل، وتقوم شركة أبل بمشاركة معرف أبل Apple ID فردي مع الشركة المنتجة للسيارة، للحيلولة دون إساءة الاستعمال.

وتسعى شركة أبل أيضاً إلى إتاحة استعمال المفتاح الرقمي للسيارة بين أفراد الأسرة أو الأصدقاء، وللقيام بذلك يتعين على المستخدم النقر على “دعوة” على الجزء الخلفي من المفتاح الرقمي واختيار نوع الوصول المطلوب، وبعد ذلك يمكن مشاركة البطاقة الخاصة بالمفتاح مع الآخرين عن طريق خدمة الدردشة iMessage .

وأكدت الشركة الأمريكية في بيان الخصوصية وحماية البيانات أنها لا تقوم بجمع بيانات حول استخدام السيارة.