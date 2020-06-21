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شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحسم الجدل حول فعالية النظارة الشمسية في حماية العينين من أشعة الكسوف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن النظارة الشمسية لا تحمي العينين من خطر أشعة الشمس في أثناء الكسوف.
وقالت “الهيئة” على حسابها في موقع “تويتر”: إن “حمايةً لعينيك، لا تعرضهما لكسوف الشمس مباشرة أو من خلال النظارة الشمسية كسوف الشمس”.
وشهدت جميع مناطق المملكة، صباح اليوم الأحد، كسوفًا حلقيًا للشمس، ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، عندها يحجب القمر قرص الشمس كلياً أو جزئياً عن المشاهدة على سطح الأرض.
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