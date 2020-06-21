شكرا لقرائتكم خبر عن في أول صلاة فجر بمكة بعد رفع الإيقاف.. التزام تام من المصلين بالإجراءات الاحترازية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدت جموع المصلين بجوامع ومساجد مكة المكرمة صلاة فجر اليوم الأحد، وذلك في أول صلاة جماعة بعد رفع الإيقاف عن صلاة الجمعة والجماعة.

ونشرت إمارة مكة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” صورًا للمصلين وهم يؤدون صلاة الفجر وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية، المتمثلة في التباعد بين المصلين الذين حرصوا على الحضور منذ اللحظات الأولى لفتح أبواب الجوامع.

واستعد نحو 1500 مسجدًا في مكة المكرمة لاستقبال المصلين اليوم، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجمیع الفروض.

Advertisements