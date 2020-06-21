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شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» تعلن بدء استقبال العملاء.. وتحدد عددًا من الإجراءات الاحترازية المطلوبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت مؤسسة النقد العربي “ساما”، اليوم الأحد، عن بدء استقبال مراجعي المركز الرئيسي وفروع المؤسسة من خلال خدمة “حجز المواعيد الإلكترونية” عبر بوابة “ساما تهتم”.
وأكدت “ساما” في “إنفوجرافيك” نشرته على حسابها الرسمي بموقع” تويتر”، أنه “عند مراجعة المركز الرئيسي وفروع المؤسسة فإنه لابد من التقيد بحجز موعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية”.
وأشارت “مؤسسة النقد” إلى أن الإجراءات الاحترازية الصحية المطلوبة، هي “(لبس الكمامة- غسل أو تعقيم اليدين- عدم المصافحة- ترك مسافة مترين بينك وبين الآخرين)”.
وأرفقت “ساما” في تغريدتها رابط حجز المواعيد الإلكترونية عبر بوابة “ساما تهتم”:(من هنا)
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