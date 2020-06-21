بريطانية تبتكر بخاخاً لمعالجة كورونا يغير قواعد اللعبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

اتخذت الحكومة البريطانية قراراً ببدء التجارب على بخاخ يتم استنشاقه لمعالجة فيروس كورونا "كوفيد-19" في مراحله الأولى.



ويأمل العلماء البريطانيون أن يؤدي استخدام البخاخ إلى وقف تدهور المصابين بالفايروس، خصوصاً لمن بلغوا مرحلة ضيق التنفس.

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ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن صحيفة «ديلي ميل» بأن هذا البخاخ «سيغير قواعد اللعبة»، في ظل عدم وجود دواء لـ«كوفيد-19».

وتبدو الحكومة البريطانية في عجلة من أمرها لإعادة تشغيل الفعاليات الاقتصادية. حيث فرغت حكومة بوريس جونسون المحافظة من إعداد ضوابط إرشادية لإعادة فتح المطاعم، والحانات، والمقاهي، التي من المقرر أن تعاود تقديم خدماتها إلى الجمهور في 4 يوليو القادم. مع الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي الحالية، وهي متران، بات في حكم المؤكد أنها ستُخفض إلى النصف.

وبموجب الضوابط الجديدة، سيحظر على أصحاب المطاعم تجهيز الموائد قبل وصول مرتادي المطعم. كما سيطلب من عمال خدمة الطعام في الغرف بالفنادق وضع الطعام على عتبة باب الغرفة، لضمان تقليص أي تواصل محتمل بين الضيف والموظفين. كما ستمنع المطاعم من تقديم خدمات المائدة المفتوحة (البوفيه). كما أن مناديل المائدة، والملاعق، والسكاكين يجب إحضارها فقط مع الطعام. ويتعين التخلص من قائمة الطعام حال إطلاع الضيف عليها. وأعلنت بريطانيا خفض مستوى الإنذار في البلاد من المستوى الرابع إلى الثالث، بعدما أكد علماء الحكومة انخفاض معدل الإصابات الجديدة بنسبة 4%.