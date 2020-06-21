شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحدث التسريبات تكشف عن بعض مواصفات هاتف جالاكسي نوت 20 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت أحدث التسريبات عن بعض مواصفات هاتف جالاكسي نوت 20 Galaxy Note20، والذي من المتوقع أن يحتوي معالجا من نوع (سنابدراجون 865 بلس) من كوالكوم.



وسيأتي الهاتف جالاكسي نوت 20 ألترا بحواف أضيق مقارنةً بسلفه (جالاكسي نوت 10 بلس)، وفقا لما نقله موقع "aitnews.com".

ويُتوقع أن تعلن الشركة الكورية الجنوبية عن طرازين من الهاتف، الأول هو القياسي باسم (جالاكسي نوت 20)، والآخر أكبر منه باسم (جالاكسي نوت 20 ألترا) بدلًا من (جالاكسي نوت 20 بلس) كما في العام الماضي

وسيقدم الهاتف شاشة مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا، بالإضافة إلى دقة +QHD، وبخلاف هواتف (جالاكسي إس 20)، فإن الهاتف سيدعم هاتين الميزتين معًا.

كما تمتاز الشاشة بأنها ستكون من نوع LTPO OLED الذي يوفر كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

وفيما يتعلق بالأبعاد، سيكون هاتف (جالاكسي نوت 20 ألترا) أنحف بنحو 0.3 ميليمتر، في حين ستكون أبعاد ثقب الكاميرا الأمامية أصغر بنحو 1 ميليمتر.

وبالمقارنة مع هاتف (جالاكسي نوت 10 بلس)، ستكون حافات (جالاكسي نوت 20 ألترا) أضيق بنحو 0.29 ميليمتر.

أما الحافتان العلوية والسفلية للهاتف فستكونان أضيق بنحو 0.4 ميليمتر.

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يُشار إلى أن تقريرًا سابقًا ذكر أن سامسونج تعتزم الإعلان عن هواتف (جالاكسي نوت 20) مطلع شهر أغسطس/أب المقبل، وذلك إلى جانب ساعة ذكية جديدة، والجيل الثاني من هواتف سامسونج القابلة للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold.

ومنتصف شهر يونيو/حزيران الجاري، كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إصدار خاص من هواتفها الذكية "جالاكسي" وسماعات الأذن اللاسلكية لها، بالتعاون مع فرقة البوب الكورية "بي تي إس".

وأعلنت عن إصدار "بي تي إس" من هاتف "جالاكسي إس 20 بلس 5 جي" و"جالاكسي إس 20 بلس" وسماعة "بدز بلس".

ويتم تطبيق "اللون البنفسجي" الذي يرمز للفرقة، في تصميم إصدار "بي تي إس" بشكل عام. ويحمل الإصدار شعار الفرقة ورمز القلب البنفسجي في الخلف.

وقالت سامسونج إن إصدار "بي تي إس" من "جالاكسي إس 20 بلس" سيدعم شبكات 5G و LTE. ويتم تطبيق سمات مستوحاة من "بي تي إس" وتثبيت تطبيق منصة مجتمع معجبي الفرقة "ويفيرس".

وفي كوريا الجنوبية، سيتم بيع إصدار "بي تي إس" من "جالاكسي إس 20 بلس"، الداعم لشبكة 5G، ،وسيتم تلقي الحجوزات المسبقة له بداية من 1 يوليو/تموز المقبل.

ويتم تطبيق اللون البنفسجي أيضا في تصميم إصدار "بي تي إس" من "جالاكسي بدز بلس" وحقيبة الشحن الخاصة به.

ويحمل الإصدار شعار الفرقة ورمز القلب البنفسجي أيضا. ويأتي مع بطاقات صور للفرقة في الصندوق.

وقالت الشركة إن الأجهزة ستكون متاحة عالميا اعتبارا من 9 يوليو/تموز المقبل.