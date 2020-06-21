جوجل تلغي خدمة حصرية في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أنهت شركة "جوجل" الأمريكية، السبت، البرنامج التجريبي لخدمة خاصة وحصرية في الولايات المتحدة، انطلقت قبل 4 أشهر.



والخدمة التي تم تفعيل تجربتها في شهر فبراير/ شباط الماضي كانت ترسل للمستخدمين مطبوعات مختارة من مكتبات صورهم الموجودة في حساباتهم على "جوجل" اعتمادا على خوارزمية، وذلك مقابل دفع رسوم اشتراك شهرية قيمتها 7.99 دولار.

ويسمح الاشترك الشهري بحصول المستخدم على 10 مطبوعات مقاس 6X4 سم والتي تم التقاطها خلال الـ30 يوما الماضية فقط.

كما كان من مميزات الخدمة أنها تتيح إضافة سمات محددة "Themes" للمطبوعات، مثل "الأشخاص والحيوانات الأليفة" و"المناظر الطبيعية"، و"القليل من كل شيء" كخيارات للمستخدمين قبل طبع مطبوعاتهم.

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ودون ذكر السبب،أرسلت "جوجل" إشعارا للمشتركين بأن الخدمة لن تكون متاحة بعد 30 يونيو/ حزيران الجاري ،وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت في إشعارها: "نشكركم على تعليقاتكم القيمة خلال الأشهر القليلة الماضية، لقد زودتمونا بالكثير من المعلومات المفيدة حول كيفية تطوير هذه الميزة والتي نأمل في إتاحتها على نطاق أوسع، كونوا مستعدين لتحديثات مستقبلية".

ولم تحدد "جوجل" ما إذا كانت ستعيد إطلاق الخدمة على نطاق أوسع في المستقبل أو إذا قررت تعليقها إلى أجل غير مسمى.

وقبل أيام،أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي "بيتا" من نظام تشغيل الأجهزة الجوالة جوجل أندرويد 11 المقبل، الذي يقدم مزايا عصرية تدعم خدمات الوسائط المتعددة والرسائل والتحكم في المنازل الذكية عن بعد.

وأعلنت الشركة الأمريكية أنه سيتم تحميل نظام التشغيل الجديد في البداية على هواتفها الذكية بداية من الموديلPixel 2، على أن يتم نشره على الأجهزة الجوالة الأخرى خلال الأسابيع المقبلة.