أول تعليق من قوات حكومة الوفاق على تصريحات السيسي بشأن ليبيا

وقال قنونو، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "تحيط بنا 7 دول جارة.. لم تشكل ليبيا خطرا على أي منها، ولم نشكل تهديدا على أمن أحد، حتى الإرهاب والإرهابيين جاءنا ولم نصدره".

وأضاف: "على من يرانا نشكل تهديدا له - ولو غذائيا ومائيا - أن يغلق حدوده، ويمسك عنا سلاحه ومدرعاته وطائراته ومرتزقته ولسانه".

​وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد عناصر المنطقة العسكرية الغربية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

وقال السيسي إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، موضحا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي". وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، مضيفا أنه "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، وبأن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".