وفاة أسطورة كرة القدم العربية بعد إصابته بفيروس "كورونا"

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن "راضي كان في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد منذ أربعة أيام، حيث تباينت حالته بين مستقرة ومتدهورة خلال الفترة الماضية".
وتدهورت الحالة الصحية للنجم الدولي السابق في وقت متأخر ليلة أمس، وتوفي قبل أن يسافر إلى عمان فجر اليوم، وكان "من المفترض أن يغادر إلى العاصمة الأردنية للعلاج هناك حيث مقر إقامته".
ودخل راضي إلى المستشفى مؤخرا بعد ظهور نتائج التحليل التي أكدت إصابته بفيروس كورونا.
يذكر أن العراق يسجل إصابات ووفيات متزايدة بفيروس "كورونا" خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي، حيث بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 29 ألفا و222، منها ألف و13 وفاة، و13 ألفا و211 حالة شفاء.
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