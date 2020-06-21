قيادة عمليات بغداد تصدر أوامر تتعلق بالكوادر الطبية

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وقال الفريق الركن المحمداوي في تصريح نقله موقع "السومرية نيوز" إن "قيادة عمليات بغداد تسعى لمعالجة المعضلات المتراكمة في البلاد، حيث اعتمدنا خطط عمل إجرائية وفق منهج ميداني".

وأضاف المحمداوي ، أن "ملاكات الأمن في العراق، نشأت غير احترافية، وضمت منتسبين يبحثون عن وظيفة فقط"، مؤكداً "ترسخت المشكلة بتداخل الملف الأمني مع الملف السياسي، مسبباً بمشكلات إضافية".

وتابع: "لقد تعقدت مهمة القوات الأمنية، نتيجة ضعف أداء الوزارات المدنية، بسبب خلل إداري في تلك الوزارات دفع القطاعات الأمنية إلى العمل خارج اختصاصها، فمثلا وزارة الكهرباء، يفترض أن لديها حماياتها، ولا تضيف عبئا على القوات الأمنية، التي هي أصلا غير مهيأة، وهذا الاخفاق الإداري في عمل الوزارات المدنية، دفعت ثمنه القوات الأمنية ستراتيجياً".

وأوضح الفريق الركن المحمداوي، أن "كل الحدود الادارية ل‍بغداد، تقع ضمن عمل قيادة عمليات بغداد، بما فيها من قطاعات الدفاع والداخلية وجهات استخبارية، إضافة إلى الحدود الأمنية المشتركة مع المحافظات المحيطة بالعاصمة"، مشيرا إلى أنه "في حالات أي تعرض أمني على الحدود المشتركة ل‍بغداد مع المحافظات المحيطة بها، يقع تحت مصطلح(الحدود الأمنية) وتكون القوة بإمرتنا".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.