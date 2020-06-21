الكويت تعتمد عقار "ديكساميثازون" بالبروتوكول العلاجى لمرضى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت أقسام العناية المركزة فى وزارة الصحة الكويتية، عقار "ديكساميثازون" ، ليكون ضمن البروتوكول العلاجى لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ وذلك بعد صدور توصيات من منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد.
وقال اختصاصي أول باطنية وعناية مركزة في مستشفيي : "الأميري" و"جابر الأحمد" الكويتيين ، الدكتور عبدالرحمن الفارس – في تصريح صحفى اليوم الأحد، إن العقار - المشار اليه - متوافر في الكويت منذ سنوات؛ حيث يستخدم لعلاج أمراض مختلفة مثل : الربو، والجهاز التنفسي، والسرطان، والروماتيزم، لافتا إلى أن الدراسة الأخيرة بشأنه، أشارت إلى أن استخدامه مع مرضى (كوفيد 19)، يمكن أن يسهم في سرعة شفائهم وتقليل معدل الوفيات.
وأوضح أنه تم تحديث آخر بروتوكول علاج مرضى (كوفيد 19) في العناية المركزة يوم / الأربعاء / الماضي ، بإضافة العقار إلى المرضى الذين يوضعون على أجهزة التنفس الصناعي، على أن يعطى لمدة عشرة أيام، مشيرا إلى أن العقار ينتمي إلى عائلة "الكورتيزون" .
وأكد أن وزارة الصحة الكويتية لن تتوانى في اعتماد أي أدوية او عقاقير سيكون لها عائد إيجابي على المرضى، شريطة اعتمادها من منظمة الصحة العالمية.
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